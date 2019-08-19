بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في إدلب

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: "نرصد هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح بسوريا وانتقالهم لمناطق أخرى". وأكد الرئيس الروسي دعم روسيا الاتحادية لجهود الجيش السوري في القضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب. من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية، كما دعا أيضا إلى إحلال الاستقرار والنظام في ليبيا.

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