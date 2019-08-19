ماكرون: سنناقش الملف السوري مع الرئيس بوتين وباريس تشعر بالقلق بشأن إدلب

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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون في تصريحات صحافية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سنتطرق إلى الوضع في سوريا حيث سبق وتقدمنا حول بعض النقاط"، مضيفا "نحن قلقون من الوضع في إدلب حيث يموت الأبرياء تحت القصف".
© Sputnik . Sergey Guneev
من جهة ثانية، قال ماكرون إن "العلاقة بين روسيا وفرنسا وبين الاتحاد الأوروبي وروسيا علاقة أساسية، وأنا متمسك بأوروبية روسيا".
وأضاف ماكرون "نريد بناء الثقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي ووضع أجندة مشتركة"، مشيرا "روسيا تمتلك مكانا في أوروبا المبادئ".
كما أشار ماكرون إلى احتمالية عقد اجتماعا لقمة النورماندي (فرنسا- ألمانيا- روسيا- أوكرانيا) خلال الأسابيع القادمة، وقال "سنعقد اجتماعا لمجموعة النورماندي خلال الأسابيع المقبلة في حال اكتملت الشروط".
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