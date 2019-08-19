سياسي سعودي: تعيين "الحوثيين" سفيرا لهم في إيران "باطل"

قال الدكتور، صدقة يحيى فاضل، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشورى السعودي السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "تعيين ميليشيا الحوثي سفيرا لهم في إيران هو أمر يتنافى ويتعارض مع القانون الدولي وقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

© Sputnik . Muhammed Hemeda

وأضاف عضو الشورى "الحوثي هو عبارة عن ميليشيا انقلابية استولت على السلطة في اليمن وأقصت الحكومة الشرعية واستولت على مقاليد الأمور وتسببت في الاحتراب الأهلي الذي مازال يعاني منه اليمن منذ خمس سنوات وحتى الآن".

وتابع فاضل "المتسبب الرئيسي لما يحدث الآن في اليمن هم الحوثيون، والمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة لا يعترف بهذا الانقلاب، وقد أصدرت القرار 2216 في بداية الأزمة والذي ينص على أن اليمن غير مستقر وأن على قوات التحالف أن تعمل على إعادة الشرعية إلى مكانها في العاصمة صنعاء، وبعدها يتم إجراء الحوارات والتفاهمات بين الفصائل اليمنية المختلفة".

وأشار عضو الشورى إلى أن القرار الأممي هو المرجعية للاتفاق على دستور يمني يقيم نظاما سياسيا ترضى عنه وتقبله غالبية أبناء الشعب اليمني، مضيفا "اليمن اليوم برحلة انتقالية وهؤلاء الذين يسيطرون على صنعاء لا يمثلون اليمن ولا يعترف بهم دوليا، وتعيينهم لسفراء في إيران أو غيرها هو أمر باطل وغير شرعي".

Advertisements

أعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، تعيين سفير لها في إيران، في إشارة إلى اعتراف طهران بالجماعة.

وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر، "إن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران".

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا)".