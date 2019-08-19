العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في ضحايا "كابول"

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"الخليج 365" من الرياض: بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتا عزاء ومواساة للرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس أفغانستان ، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابول وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال العاهل السعودي في برقيته :" بلغنا نبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل".

من جانبه قال الأمير محمد بن سلمان في برقيته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية "واس":" علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".