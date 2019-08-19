شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة أردنى بتهمة محاولة الهجوم على جنود بالجيش الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيونى فى إسرائيل أن المحكمة المركزية فى حيفا حاكمت اليوم شابا أردنيا يدعى محمد مصلح يبلغ من العمر 22 عاماً بتهمة محاولة تنفيذ هجوم إرهابى ضد إسرائيليين .

ونشرت الهيئة تفاصيل القضية حيث قالت أنه فى منتصف الشهر الماضى دخل "مصلح" إلى إسرائيل وأقام بشكل غير قانونى فى الضفة الغربية بنية ارتكاب عمل إرهابى ضد قوات من الجيش الإسرائيلي.



الأردن

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وتابعت أنه أثناء مرور أحد الدوريات الشرطية استوقفته لتسأله عن الهوية الخاصة به فاستل سكين وحاول طعن شرطى إسرائيلى ،وقامت القوات الشرطية بمنعه والقبض عليه وتسليمه لمحاكمته.

وخلال التحقيقات تبين أنه حاول الانتقام من الممارسات القمعية بحق الفلسطينين وخطط للوقوف فى أحد المحطات بهدف طعن ما يجده من جنود إسرائيليين .