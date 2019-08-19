شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتسلم 4 أطفال من عائلات مسلحى داعش المحتجزين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت الإدارة الذاتية الكردية فى شمال سوريا، اليوم الاثنين، أربعة أطفال من أفراد عائلات مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، فى أول عملية من هذا النوع مع برلين.

وقال المسئول فى هيئة العلاقات الخارجية فى الإدارة الذاتية الكردية فنر كعيط -فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إنه "تم تسليم أربعة أطفال من عائلات داعش فقدوا ذويهم، لوفد من الحكومة الألمانية".

ووصف المسؤول استجابة الدول لدعوات إدارته للحكومات المختلفة لاستعادة مواطنيها من المنتمين لتنظيم (داعش)، بـ"الخجولة".

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وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد سلمت، فى يونيو الماضي، خمسة أطفال من عائلات مسلحى (داعش) الأجانب، إلى ممثل عن الحكومة النرويجية فى بلدة "عين عيسى" فى الرقة بسوريا .

وتوجد غالبية أفراد عائلات مسلحى (داعش) الأجانب بمخيم الهول جنوب شرق مدينة الحسكة شمالى سوريا، والذى يضم 12 ألف أجنبي، يقيمون فى أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.