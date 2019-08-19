شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تتطاول على ضابطة فى مطار الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت ضابطة فى الشرطة الكويتية بدعوى ضد مسافرة أمريكية تعرضت لها بالإهانة، خلال سفرها عبر مطار الكويت الدولى، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية. وتعمل ضابطة الشرطة فى مطار الكويت الدولى وتقدمت ببلاغ إلى مخفر شرطة منطقة جليب الشيوخ، اتهمت فيه مسافرة أمريكية بالتطاول عليها يوم السبت الماضى. Advertisements وقالت مصادر أمنية إن الضابطة أفادت فى شكواها لرجال الأمن بأن مسافرة أمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، دخلت إلى البلاد عبر تأشيرة سياحية، وعندما طلبت منها الانتظام فى الدور تطاولت عليها بالشتائم وقامت بتصويرها. وأكدت المصادر أن الضابطة سجلت لدى الشرطة قضية إهانة موظف وإساءة استخدام الهاتف.

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