طهران: مستعدون لأي اتفاقات ثنائية مع بلدان الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © WANA NEWS AGENCY طهران- أرشيفطهران: مستعدون لأي اتفاقات ثنائية مع بلدان الخليج

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الاثنين، عن تلقّي إيران إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها.

وأضاف المتحدث أن دول الجوار باتت تبدي أهمية أكبر لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد وأن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.

وكشف المتحدث أن إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقات ثنائية أمنية واقتصادية وجمركية مع كل دول الخليج، معتبرا أن إبرام الاتفاقيات بين دول المنطقة سيعود بالمنفعة على شعوبها ويقلص التكاليف.

Advertisements

وجدد التأكيد أن إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن ضمان أمن مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

شاهد أيضًا

تعرف على قوة الجيش الإيراني وترتيبه عالميا