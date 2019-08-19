وزير خارجية قطر يبدأ زيارة للصومال

مقديشو / نور جيدي / الخليج 365 بدأ وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، الإثنين، زيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشو، لم يُعلن عنها مسبقا.

وحسب إذاعة مقديشو الحكومية، استقبل نائب رئيس الوزراء الصومالي مهد جوليد خضر الوفد القطري الذي ترأسه وزير الخارجية محمد عبدالرحمن آل ثاني إلى جانب وزير النقل والمواصلات والمواني جاسم بن سيف السليطي.

وأجرى وزير خارجية قطر، كذلك، مباحثات مع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements كما ناقش المسؤولان سبل تفعيل المشاريع التنموية التي تنفذها قطر في البلاد.

واستبق زيارة الوفد القطري إجراءات أمنية مشددة على الشوارع المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي. ولم يعلن عن مدة زيارة الوزير القطري إلى الصومال. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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