عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

جدّد عشرات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، الإثنين، بمدينة القدس، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لوكالة الخليج 365 إن "114 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

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وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.