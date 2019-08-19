الدفاع التركية تدين استهداف النظام السوري رتلاً عسكريا لها بإدلب

أنقرة / سارب أوزار / الخليج 365

أدانت وزارة الدفاع التركية استهداف رتل عسكري تابع لها، الإثنين، أثناء توجهها لنقطة المراقبة التاسعة في إدلب السورية.

وأشارت الدفاع التركية في بيانها، إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، جراء القصف.

وأكد البيان أنّ القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول المنطقة الآمنة في إدلب، مع روسيا الاتحادية، مبينا أن القصف يأتي رغم التحذيرات التي تم إبلاغها للمسؤولين الروس.

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وشدد على أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وذكر البيان أنّ قوات النظام استهدفت الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة، في الساعة 08:55 على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل. ما أدى لمقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح كانوا على مقربة من الرتل العسكري.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الهجوم على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.