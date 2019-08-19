النظام السوري وحلفاؤه يطلقون عملية عسكرية للسيطرة على خان شيخون

إدلب (سوريا) / أشرف موسى، براق قره جه أوغلو / الخليج 365

أطلقت قوات النظام مدعومة بروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، الإثنين، عملية عسكرية للسيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

يأتي ذلك بعد تقدم قوات النظام والقوات الخاصة الروسية ومرتزقتها والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، خلال الأيام الماضية، ووصولها على بعد 500 متر من المدينة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن الاشتباكات تجري حاليا عند حاجز النمر الذي يبعد 400 متر عن المدينة ويعتبر مدخلها الشمالي.

وتسعى قوات النظام وداعميه من خلال السيطرة على خان شيخون إلى فتح طريق حلب - دمشق الدولي الذي يمر من جانب المدينة.

وتتزامن محاولات تقدم النظام وحلفائه مع قصف شديد تشنه طائرات النظام وروسيا على مدينة خان شيخون وبلدات ومدن أخرى بريف إدلب الجنوبي.

Advertisements

واستهدف النظام السوري في 4 أبريل / نيسان 2017 خان شيخون بالأسلحة الكيماوية ما أسفر عن مقتل 100 مدني على الأقل.

كان النظام السوري أعلن في وقت سابق استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو / أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر / أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل / نيسان 2019، وحتى 27 يوليو / تموز الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.