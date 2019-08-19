قوات النظام تقترب من خان شيخون شمالي سوريا

إدلب / أشرف موسى، براق قره جه أوغلو / الخليج 365

اقتربت قوات النظام السوري والقوات المساندة لها من مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي، حتى باتت على بعد 500 متر منها، تزامنا مع معارك عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة.

ويواصل النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة للإيران والقوات الخاصة الروسية، خرق اتفاقية خفض التصعيد، عبر التقدم في ريف إدلب الجنوبي.

وسيطر النظام السوري وحلفاؤه خلال الأيام الماضية على عدد من البلدات والقرى بريف إدلب الجنوبي، أبرزها بلدة الهبيط وتقدمت شمالا باتجاه خان شيخون.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن قوات النظام وحلفائه باتت على بعد 500 متر من المدينة من جهتها الغربية، وسط مقاومة عنيفة من الفصائل.

وأشارت المصادر أن قوات النظام وداعميه تسعى من خلال السيطرة على خان شيخون لفتح طريق حلب - دمشق الدولي الذي يمر من جانب المدينة.

Advertisements

وتتزامن محاولات تقدم النظام وحلفائه مع قصف شديد تشنه طائرات النظام وروسيا على مدينة خان شيخون وبلدات ومدن أخرى بريف إدلب الجنوبي.

واستهدف النظام السوري في 4 نيسان / أبريل 2017 خان شيخون بالأسلحة الكيماوية ما أسفر عن مقتل 100 مدني على الأقل.

وأعلن النظام السوري، أعلن استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو / أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على مناطق خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/ تموز الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.