العراق.. القبض على "أمير" بـ"داعش" في الأنبار

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، القبض على أحد أمراء "داعش" المقربين من زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، في الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، أن "الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بأحد أمراء داعش الإرهابي في قاطع هيت بمحافظة الأنبار".

وأوضحت أن "الإرهابي أحد المقربين من زعيم التنظيم الإجرامي أبو بكر البغدادي"، دون تفاصيل أخرى.

ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في نينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.