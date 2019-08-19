الجلسة القادمة السبت.. انتهاء أول جلسة لمحاكمة #البشير

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صحيفة الخليج الالكترونية
انتهت أول جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الاثنين، وتحدد السبت المقبل موعداً لعقد جلسة محاكمة أخرى.
وشهدت جلسة، الاثنين، الاستماع لأحد الشهود، وتأكيد الرئيس المعزول على أقواله السابقة.
ويواجه البشير تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان الرئيس السوداني المعزول البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، قد وصل إلى المحكمة، الاثنين، في الخرطوم حيث بدأت محاكمته.
وقال مراسل وكالة “فرانس برس” من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة إن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.
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