إشادات هندية بجهود #المملكة في نشر الوسطية ونبذ التطرف

صحيفة الخليج الالكترونية

أعرب رئيس جمعية التوحيد التعليمية في ولاية بهار بجمهورية الهند مطيع الرحمن بن عبد المتين، اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره السعودية، على دعمها الجمعية بـ23 ألف نسخة من القرآن الكريم وترجمة معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

جاء ذلك في خطاب شكر تلقَّاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من «مطيع الرحمن»، وصف خلاله هذا الدعم بغير المستغرب عن المملكة التي تولي المسلمين في العالم مزيدًا من العناية انطلاقًا من دورها الريادي الذي تضطلع به في نشر المنهج الوسطي المعتدل ونبذ الغلو والتطرف في جميع أنحاء العالم.

وقال مطيع الرحمن إن هذا الدعم سيكون حافزًا على عمل الجمعية في تعليم مختلف العلوم الإسلامية والتيسير على الطلاب لحفظ القرآن الكريم، لافتًا إلى أنَّ العالم يشهد في الوقت الحاضر الجهود المضاعفة التي تقوم بها المملكة في مقاومة التيارات الهدامة ضد الإسلام والمسلمين، كما تشهد الأمة الإسلامية المبادرات المباركة في مقاومة الإرهاب للدفاع عن الإسلام والمسلمين، سائلاً الله -تعالى- أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه.