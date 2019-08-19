ضبط شخص اعتدى على امرأة في حي سكني بـ #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة الإطاحة بشخص اعتدى على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “معتدي على فتاة بمكة”، يوثق الواقعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو انتشر بكثافة منذ صباح اليوم على وسائل التواصل، حيث أظهر تلاسناً بين رجل وامرأة قبل أن يقوم الرجل بقذف المرأة بحجر.