هيفاء الأمير تمكن فريق طبي بمستشفى شرق جدة من انقاذ حياة مريض وذلك اثر تعرضه لحادث سير أليم بمنطقة الباحة وزتسبب له بنزيف دماغي وتهتك في الشريان الأورطي الصدري وكسور متفرقة بالجسم كاد الحادث أن يؤدي بحياته. حيث تم نقلهم إلى أقرب مستشفى على الفور وتم إنقاذ الزوجة والإبنة بفضل الله وبعد رعاية طبية تلقوها من قبل الاطباء . وتم نقل المريض إلى مستشفى شرق جدة حيث جرى التنسيق بين المستشفيات بالباحة وجدة على مستوى عالى للعناية بحياة المريض و لإستقبال الحالة بصورة عاجلة وعند صوله إلى مستشفى شرق جدة تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة ومن ثم تحويله لوحدة تصوير الأوعية الدموية بقسم الأشعة وعلى الفور قام الطبيب المعالج إستشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور خالد أحمد الغامدي ، بتركيب دعامة شريانية في الأورطي الصدري بإستخدام القسطرة وبدون جراحه وتعتبر من أحدث التقنيات العلاجية لمثل هذه الإصابات حيث أن التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات يعتبر عالي الخطورة جداً ونسبة النجاح متدنية ولكن بعناية الله تم إنقاذ حياته وعمل كل مايلزم لها في أقل من 24ساعة والحمدالله وقد إستقرت حالته طبيا ولله الحمد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية نوعية تنقذ حياة مريض بدعامة شريانية للأورطي بعد حادث مروع تعرض له. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.