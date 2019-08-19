برعاية أمير عسير .. آل عمرو يفتتح حفل انطلاق فعاليات الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة

ابها

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود أمير منطقة عسير – حفظه الله –، افتتح مدير عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو صباح اليوم الإثنين، حفل انطلاق فعاليات الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، الذي أقيم على مسرح جامعة الملك خالد بمقرها الرئيسي “قريقر”.

ويشهد الأولمبياد مشاركة أكثر من 200 منافس من 15 جمعية من مختلف مناطق المملكة، وذلك في 8 منافسات ما بين ثقافية ورياضية.

فيما رحب مدير عام جمعية آباء المشرف العام على الأولمبياد “آل عمرو” بالمشاركين والمنسقين والمشرفين من مختلف الجمعيات، شاكرًا لسمو أمير منطقة عسير رعايته الكريمة لهذا الأولمبياد ودعمه ومتابعته لكل أنشطة وفعاليات الجمعية، كما وجه شكره للشريك الاستراتيجي جامعة الملك خالد على استضافة الأولمبياد وتهيئة مكان إقامة فعالياته و لكافة الشركاء والرعاة المشاركين .

وأشار إلى أن جمعيات رعاية الأيتام لم تعد مكان للرعاية التقليدية فقط، لافتًا إلى أنه وبفضل توجيه قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة نهجت هذه الجمعيات منهج بناء وتنمية الإنسان، وعلى ذلك بدأت كل جمعية في إنشاء مبادرات نوعية وليس هذا الأولمبياد إلا مبادرة بدأتها جمعية آباء العام الماضي وتعمل على تفعيلها بشكل دوري، مؤكدًا على أن الجمعية ستعمل مع جامعة الملك خالد على تطوير نسخ الأولمبياد القادمة ولن تستغني عن آراء وتطلعات الجمعيات المشاركة من مختلف مناطق المملكة.

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كما اطلع حضور حفل التدشين على عرض مرئي تناول أهم أهداف جمعية آباء والأنشطة والفعاليات التي تنظمها، إضافة إلى رؤيتها ورسالتها، وكذلك أهدافها وتطلعاتها من خلال إقامتها للأولمبياد.

فيما تتمثل جمعيات رعاية الأيتام المشاركة في الأولمبياد في جمعية كهاتين، وإنسان، وتراؤف، وكافل، وآباء، إضافة إلى جمعية أبناء، وبناء، ورواق، ورفقاء، ورأفة، وكذلك جمعية أكناف، والرس، وأبطال، وأيتام جدة، وأيتام الجبيل.

وفي مجال منافسات الأولمبياد الوطني الثاني يتنافس المشاركون في الجانب الثقافي في 4 محاور تشمل أعذب تلاوة، والإلقاء، والمسابقة الثقافية، والمسرح لك، وكذلك يضم الجانب الرياضي 4 مسابقات تتمثل في تنس الطاولة، والسباحة، وسباق الجري، وكرة القدم.

يذكر أن فعاليات الأولمبياد تقام خلال فترتين صباحية ومسائية بمقر جامعة الملك خالد الرئيسي اعتبارًا من صباح اليوم حتى مساء يوم الجمعة الـ22 من شهر ذي الحجة الجاري.