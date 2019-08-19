جراحة ناجحة لإنقاذ حياة طفل إبتلع مسمار حديدي

الخليج - زينة الفدح

أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة طفل عمره سنة كان يعاني من حالة إختناق تام بسبب إنسداد القصبة الهوائية حيث تم نقله إلى غرفة العمليات مباشرة وإخراج المسمار بأسرع وقت ممكن وعودة الطفل إلى التنفس الطبيعي بعد تغير لون وجهه وعودة التنفس له بشكل طبيعي بفضل من الله ،

حيث حضر والد الطفل إلى المستشفى عن طريق قسم الطوارئ والحوادث والطفل بحالة إختناق تام بسبب إنسداد القصبة الهوائية وعلى الفور رئيس الفريق الطبي ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طارق عيدروس والدكتور نايف بافرط والدكتوره أثير الشريف بأخذ الطفل من والده ونقله إلى غرفة العمليات مباشرة وإخراج المسمار بأسرع وقت ممكن وعودة الطفل إلى التنفس الطبيعي بعد تغير لون وجهه وعودة التنفس له بشكل طبيعي بفضل من الله ، وشكر والد الطفل المستشفى على جاهزيتها واستعدادها التام لإستقباله والقيام بإنقاذه بعد انقطاع التنفس عنه .

وأعرب مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز الجهني عن شكره للفريق الطبي المعالج ودعا جميع الآباء والآمهات لأخذ الحيطة والحذر على أطفالهم لخطورة سنهم العمري وأن المستشفى بجميع طاقمه الطبي والتمريضي يعمل جاهداً بأي وقت لخدمة الجميع سواءاً أكان مواطناً أو مقيم .