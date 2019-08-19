شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يناقش تأمين المؤسسة العسكرية لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى المؤقت، ظهر اليوم بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، لمناقشة واستعراض آخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين وإنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى القادمة.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، تناول الإجتماع الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمنى والعسكرى وطنيّا وإقليميا، اضافة إلى استعراض مستجدّات التعاون العسكرى مع عدد من الدول.