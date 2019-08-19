شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يناقش تأمين المؤسسة العسكرية لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى المؤقت، ظهر اليوم بقصر قرطاج على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، لمناقشة واستعراض آخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين وإنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى القادمة.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، تناول الإجتماع الوضع العام بالقوات المسلحة والوضع الأمنى والعسكرى وطنيّا وإقليميا، اضافة إلى استعراض مستجدّات التعاون العسكرى مع عدد من الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى المؤقت يناقش تأمين المؤسسة العسكرية لانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.