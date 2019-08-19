الاستخبارات العراقية: تفكيك خلية إرهابية تخطط لاستهداف المواطنين بالأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الاستخبارات العسكرية العراقية بأنه تم اختراق وتفكيك خلية إرهابية وإفشال مخطط لاستهداف المواطنين في الأنبار.

وأوضحت المديرية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الاثنين/ - أنه بعملية استخبارية جريئة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وبكمين محكم، تمكنت دوريات الاستخبارات من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تعمل ضمن منطقتي جزيرة الرمادي والكرمة بالأنبار.

وأشارت إلى أن هذه الخلية كانت تخطط لاستقطاب عناصر جديدة وتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة، حيث تم القبض على الرؤوس الخمسة الأساسية في الخلية، وهم من المطلوبين المهمين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

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