دي جي آي تطلق حامل الهواتف الذكية Osmo Mobile 3 الجديد

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

أطلقت شركة "دي جي آي" حامل الهواتف الذكية Osmo Mobile 3 الجديد، الذي يمتاز بحجمه المدمج وإمكانية طيه وتخزينه بسهولة دون شغل مساحة كبيرة في الحقيبة، بسعر 119 دولاراً.



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وأوضحت الشركة الصينية أن الحامل ثلاثي المحاور الجديد يعتبر من التجهيزات الأساسية لتصوير الفيديو بواسطة الهواتف الذكية، ويمتاز بفترة تشغيل بطارية تصل إلى 15 ساعة، ولا يعيق شكل الحامل منافذ الشحن وتوصيل الصوت، وبالتالي فإنه يسمح بشحن الجهاز أثناء الاستخدام، بالإضافة إلى توصيل الميكروفونات بشكل مريح.

ويمكن تفعيل تقنية ActiveTrack 3.0 بكل سهولة من خلال الضغط على زر التصوير، والحفاظ على الشخص أو موضوع التصوير في وسط الصورة، ويتيح الزر الانزلاقي للزووم والموجود على جانب المقبض إمكانية إجراء التكبير والتصغير بشكل مريح دون الحاجة إلى استعمال شاشة الهاتف الذكي، بالإضافة إلى إمكانية ضبط سرعة الزووم في الإعدادات حسب المتطلبات الفردية.

ويوفر تطبيق دي جي آي Mimo العديد من الوظائف من خلال اتصال البلوتوث 5.0، ومنها وضع القصة والتحكم عن طريق الإيماءات والوضع الرياضي ووضع اللقطات المتتابعة والوضع البانورامي.