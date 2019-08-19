- 1/2
- 2/2
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال البيان الصادر عن الوزارة إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها لسلطات الاتحاد الروسي، تستمر العمليات العسكرية للنظام السوري في منطقة إدلب، في انتهاك للمذكرات القائمة والاتفاقات مع الاتحاد الروسي، بما يسبب ضررا بالغا للمدنيين والأبرياء، بما يتحول تدريجيا لمأساة إنسانية".
© flickr.com / Defence Images
ولفت البيان أن "أثناء التحرك، استهدفت غارة جوية قافلتنا في الساعة 8:55 صباحا، مما تسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين".
وختم البيان، "ندين بشدة هذا الهجوم الذي يناقض الاتفاقات والتعاون والحوار القائم مع الاتحاد الروسي، ودون التخلي عن حق الدفاع المشروع، ننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل تلك الحوادث".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: مقتل 3 مدنيين في استهداف موكب عسكري تركي بغارة جوية في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.