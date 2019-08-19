العراق يعلن الإطاحة بأحد القيادات المقربة من زعيم "داعش" في غرب البلاد

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بغداد - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين: "بعملية استخبارية نوعية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 29 من الإطاحة بأحد أبرز الإرهابيين في هيت بالأنبار".
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وتابع: "الإرهابي قام بتهجير عدد من العوائل وإجبار منتسبي الأجهزة الأمنية في هيت على إعلان التوبة، وسحب أسلحتهم، كما قام بتجنيد الشباب عنوة لتنظيم داعش الإرهابي"، موضحا "يعد من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق إحكام المادة 4 إرهاب".
وأعلن العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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