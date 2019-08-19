اخبار الخليج

مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وتسببت المشاجرة في شل حركة المرور في عدة شوارع في منطقة نويكولن لفترة مؤقتة وسط انتشار كبير للشرطة الألمانية.

وجرت المشاجرة وسط تجمع يصل إلى 100 شخص وقفوا لمتابعة أحداثها، وطالبت الشرطة من الموجودين مغادرة المنطقة فورا، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وأعلنت الشرطة، السبت، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة رجل (46 عاماً) بقطع في أعلى ذراعه، فيما أُصيب آخر (40 عاماً) بطعنة في ظهره ونُقل إلى المستشفى.

Advertisements

وكشفت التحريات الأولية للشرطة الألمانية أن أعضاء من العائلتين تشاجروا أول الأمر داخل أحد المقاهي، لكن المشاجرة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف.

وتراشق المتشاجرون بالزجاجات، ما أدى لإصابة العديد من السيارات بأضرار، وبحسب صحيفة berliner-kurier، استخدم المتشاجرون الأسلحة البيضاء والهراوات. 

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أحد المشاركين في الشجار طلب الدعم من عشيرته هاتفياً، فجاء بعضهم في شاحنة صغيرة ومعهم أدوات حادة.

وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، إلا أن حركة المرور كانت قد تعطلت لفترة مؤقتة، وتواصل الشرطة تحقيقاتها في المشاجرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا