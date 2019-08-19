مشاجرة بين عائلتين عربيتين تغلق شوارع في برلين

وتسببت المشاجرة في شل حركة المرور في عدة شوارع في منطقة نويكولن لفترة مؤقتة وسط انتشار كبير للشرطة الألمانية.
وجرت المشاجرة وسط تجمع يصل إلى 100 شخص وقفوا لمتابعة أحداثها، وطالبت الشرطة من الموجودين مغادرة المنطقة فورا، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
وأعلنت الشرطة، السبت، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة رجل (46 عاماً) بقطع في أعلى ذراعه، فيما أُصيب آخر (40 عاماً) بطعنة في ظهره ونُقل إلى المستشفى.
وكشفت التحريات الأولية للشرطة الألمانية أن أعضاء من العائلتين تشاجروا أول الأمر داخل أحد المقاهي، لكن المشاجرة سرعان ما انتقلت إلى الرصيف.
وتراشق المتشاجرون بالزجاجات، ما أدى لإصابة العديد من السيارات بأضرار، وبحسب صحيفة berliner-kurier، استخدم المتشاجرون الأسلحة البيضاء والهراوات.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أحد المشاركين في الشجار طلب الدعم من عشيرته هاتفياً، فجاء بعضهم في شاحنة صغيرة ومعهم أدوات حادة.
وقامت الشرطة بفصل المجموعتين، إلا أن حركة المرور كانت قد تعطلت لفترة مؤقتة، وتواصل الشرطة تحقيقاتها في المشاجرة.
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