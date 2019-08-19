إسرائيل تؤكد استدعاء سفيرها لدى الأردن

ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلة التعقيب بشأن مضمون الاستدعاء وحول مستوى اللقاء الذي جرى في عمان، وفق ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية".
وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري لما سماها "الممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير، زيد اللوزي، أبلغ السفير الإسرائيلي "رسالة حازمة" لنقلها فورا إلى الحكومته الإسرائلية.
وذكر أن الرسالة تتضمن المطالبة "بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".
وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، المسؤول عن الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.
وتعترف إسرائيل بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية في القدس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.