دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أقدم مواطن في مدينة الطفيلة باطلاق النار على شخصين أصبهما بجروح، بحسب الأمن العام. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة الطفيله بقيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية باتجاه شخصين على اثر خلافات سابقه بينهم مما ادى الى اصابتهما وهما قيد العلاج فيما قام بعد ذلك باطلاق النار على نفسه مما ادى الى وفاته وبوشرت التحقيقات في القضية . اقرأ أيضاً : على غرار الأفلام.. أردني يشهر سلاحه بوجه الأمن ويحاول اختطاف مركبة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يطلق النار على شخصين في الطفيلة.. ثم ينتحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.