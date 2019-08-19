إصابة عدد من المدنيين في قصف تركي شمالي العراق

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شنت طائرات حربية تركية غارات على شمال العراق، بهدف تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في السليمانية شمالي العراق، حسب وسائل إعلام عراقية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الاثنين: «تم تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة قنديل شمالي العراق». وأضافت أن «المقاتلات التركية استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ تابعة للتنظيم في منطقة قنديل شمالي العراق».

كان مصدر بإعلام الجيش التركي قد نفى شن الطيران الحربي التركي قصفا على محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقال مسؤول في دائرة الإعلام بالجيش التركي لوكالة «سبوتنيك»، نقلا عن قيادي بالجيش، قوله: «لم ننفذ عمليات في السليمانية، وننشر بيانات بكل العمليات التي ننفذها».

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وأدان العراق، يوم السبت الماضي، ما قال إنه «قصف جوي تركي أودى بحياة مواطنين في إقليم كردستان شمالي البلاد، مع استمرار استهداف القوات التركية مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق».

وقال بيان للخارجية العراقية: «يعبر العراق عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوّ التركي بقصف مكثف على منطقة كورتة بمحافظة السليمانيّة، مما تسبب في إزهاق أرواح أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين وترويع المدنيين الآمنين».

وتابع البيان: «في الوقت الذي نحرص فيه أشدّ الحرص على إقامة علاقات استراتيجيّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا.. نرى أن القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتناقض مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين، وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني».

تعتبر تركيا «حزب العمال الكردستاني» تنظيما إرهابيا، وحاربته داخل البلاد وفي دول الجوار. ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها تعليقا على العمليات العسكرية شمالي البلاد.