دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور الحية لهاتف Redmi 8A بكاميرة مزدوجة وقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أول الصور الحية لهاتف Redmi 8A الذي يظهر بتصميم نتوء القطرة في الشاشة، مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية والذي يشار إلى أنه يضم مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل.

كشفت تسريبات TENAA خلال الفترة الماضية عن بعض المواصفات التي ينطلق بها هاتف Redmi 8A، والذي ظهر في التسريبات بنموذج رقم M1908C3IC، واليوم تظهر أول الصور الحية التي تكشف عن تصميم هذا الإصدار.

ويضم هاتف Redmi 8A كاميرة خلفية مزدوجة مع فلاش LED، ومستشعر للبصمة يتوسط تصميم الجهة الخلفية، ومن المتوقع أيضاً أن يكون هذا الإصدار هو هاتف Redmi 8 الذي يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 439، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Redmi 8A يأتي بمستشعر 64 ميجا بيكسل في إعدادات الكاميرة الخلفية المزدوجة، حيث أشير سابقاً إلى أن هاتف Redmi الذي يأتي بمستشعر 64 ميجا بيكسل يتميز بتصميم نتوء القطرة في الشاشة.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Redmi الذي يحتوي على هذا المستشعر يضم رقاقة معالج Helio G90T الجديدة من ميديا تيك، أيضاً أكد Lu Weibing نائب رئيس شركة Redmi سابقاً على أن الشركة بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لهاتفها المميز بمستشعر 64 ميجا بيكسل خلال الشهر الماضي.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور الحية لهاتف Redmi 8A بكاميرة مزدوجة وقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.