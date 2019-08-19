شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة تعلن القبض على المعتدى على فتاة بالعاصمة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدى، أنهُ إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج ( معتدى على فتاة بمكة ) والذى يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة فى أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم الذى ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن فى العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبين أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.