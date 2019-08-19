شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الرئاسى بالخرطوم يبعث طاقم حماية لأديس أبابا لمرافقة مرشح رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت السلطات الإثيوبية للدكتور عبد الله حمدوك، المرشح لرئاسة الوزراء للفترة الانتقالية، موكب تأمين رئاسى، فيما أرسلت إدارة الحرس الرئاسى بالخرطوم طاقم حماية وصل أديس ابابا لمرافقة حمدوك إلى الخرطوم. ويصل الخرطوم عصر يوم الاثنين بعدما شهد مساء الأحد حفل تكريم نظمته البعثة السودانية بأديس أبابا بحضور وزير الخارجية الإثيوبى وعددا من ممثلى السلك الدبلوماسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الرئاسى بالخرطوم يبعث طاقم حماية لأديس أبابا لمرافقة مرشح رئاسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.