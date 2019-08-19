شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع العراقية تعلن الإطاحة بأحد المقربين من زعيم داعش بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، الإطاحة بأحد المقربين من زعيم تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار غربى البلاد . وذكرت الوزارة - فى بيان مقتضب أوردته لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن " الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بأحد أمراء تنظيم داعش الإرهابى فى قاطع هيت بمحافظة الأنبار"، مشيرة إلى أنه "أحد المقربين من المجرم أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم الإرهابى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع العراقية تعلن الإطاحة بأحد المقربين من زعيم داعش بالأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.