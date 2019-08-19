شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأردنى يوصى الحكومة بطرد سفير إسرائيل وسحب سفيرهم من تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من إسرائيل، وإعادة النظر باتفاقية السلام.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، استدعت أمس السفير الإسرائيلي في عمّان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري لما سماها "الممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

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كما نقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله ، إن سفير إسرائيل أُبلغ "رسالة حازمة لنقلها فورا لحكومته تتضمن مطالبة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال.

وشددت على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، المسؤول عن الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية، وتعترف إسرائيل بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية في القدس.