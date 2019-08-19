شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الذاتية تطالب الجيش السورى بحماية الحدود الشمالية للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الجيش السورى، اليوم الاثنين، بحماية الحدود الشمالية للبلاد عقب التهديدات التركية الأخيرة بشن عملية عسكرية.

وقال مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن المهام الاستراتيجية للجيش السورى هو حماية السيادة السورية والحدود السورية فى كافة مناطقها.

وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية تعمل على حماية مناطق شمال وشرق سوريا، من المجموعات الإرهابية والتهديدات التركية على مدى سنوات".

وشدد على أن الحكومة السورية عليها أن تتفق سياسيا أولا مع الإدارة الذاتية لإيجاد آلية عسكرية لكى يتمكن الجيش السورى من حماية الحدود وفرض السيادة السورية.

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ويرى مراقبون أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون بين الجانبين دون شروط مسبقة.

وكانت سوريا قد أدانت بشدة فى وقت سابق اليوم، قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية التركية والدخول إلى مدينة سراقب فى طريقها إلى خان شيخون فى ريف إدلب لنجدة تنظيم "جبهة النصرة " .