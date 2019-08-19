شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يكشف عن قرب عودة السودان للمنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقيه، عن عودة وشيكة للسودان إلى مؤسسات وأنشطة الاتحاد الإفريقى، عقب التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية التى تؤسس للحكم المدنى بالبلاد.

وقال فقيه في تصريح لـ صحيفة (السودانى)، إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى سيجتمع فى غضون الأيام القليلة المقبلة، لبحث التطورات فى السودان، واتخاذ قرار، برفع تعليق عضوية السودان، وعودته لبيته الإفريقي.

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وأكد فقيه، على دعم وإسناد الأفارقة للتوافق الذى تم بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أنهم سيقفون مع السودان، حتى يتم تنفيذ الاتفاق.

كان الاتحاد الإفريقى، قد علّق فى السادس من يوليو الماضى، عضوية السودان، إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية.