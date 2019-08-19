وزير إسرائيلي: نستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل تستعد لعملية "عسكرية واسعة"، في قطاع غزة، رافضا الانتقادات التي توجّه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التعامل مع الأوضاع في القطاع.
وقال شتاينتس في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين:" أعتقد أن رئيس الوزراء يتصرف بحزم، ولكن بحكمة وبعناية، نحن نستعد لعملية واسعة في غزة".
وأشار إلى أن "إسرائيل تتخذ الاستعدادات لاحتمال القيام بعملية عسكرية موسعة في القطاع، في حال لم يكن هناك أي خيار آخر".
ولكن شتاينتس استدرك:" لكن لدينا قرار آخر، بمنع التموضع الإيراني في سوريا، نقوم هناك بمئات العملية المعلنة والسرية"، في إشارة الى مهاجمة أهداف تقول إسرائيل إنها تابعة لإيران في سوريا.
وكان قادة في المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا انتقادات في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن قالوا انه فقد قوة الردع في غزة.
وأتت انتقادات المعارضة، قبل أقل من شهر من الانتخابات، التي ستجري في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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