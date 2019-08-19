شاهد.. طريقة ورابط التسجيل في خدمة #النقل_المدرسي للطلاب

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شركة تطوير النقل التعليمي، عن خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية. وأوضحت الشركة أن الخطوات تتمثل فيما يلي: “زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور عبر الرابط التالي من (هنا)، وتسجيل البيانات ثم اختيار النقل المدرسي وبعدها طلاب النقل المدرسي”. واشتملت الخطوات على تعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم سيتم دراسة استحقاق الطالب أو الطالبة للخدمة ويتم إشعارك بالنتيجة عبر نظام نور.

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