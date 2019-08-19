- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يحق للمواطنين ممن هم أقل من 21 عاماً السفر دون إذن ولي الأمر في عدد من الحالات.
وتشمل هذه الحالات: المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.
وتنص إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي على اشتراط موافقة الأب لسفر الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 عاماً، فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ 21 عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة؛ إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر السماح بالسفر لمَن هم أقل من 21 عاماً بدون موافقة ولي الأمر في هذه الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.