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السماح بالسفر لمَن هم أقل من 21 عاماً بدون موافقة ولي الأمر في هذه الحالات

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يحق للمواطنين ممن هم أقل من 21 عاماً السفر دون إذن ولي الأمر في عدد من الحالات.

وتشمل هذه الحالات: المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وتنص إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي على اشتراط موافقة الأب لسفر الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 عاماً، فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ 21 عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة؛ إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.

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