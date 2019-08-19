“السديس”: الانتهاء من تظليل ساحات #الحرم_المكي وصحن المطاف قبل #رمضان المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن مشروع تظليل ساحات الحرم المكي وصحن المطاف سينطلق خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم إنجازه قبل شهر رمضان 1441هـ.

وأبان أن المشروع يمثل مكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لقاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وشدد على أن تظليل صحن المطاف والساحات سيكون عملا عظيماً وسيتم على أعلى مستوى.