المحكمة العليا الهندية تنظر في التماس من فيسبوك بشأن تتبع رسائل واتساب

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة بالمحكمة العليا الهندية مؤلفة من قاضيين برئاسة ديباك جوبتا أن المحكمة العليا سوف تنظر، غدا الثلاثاء، في التماس مقدم من فيسبوك.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن فيسبوك قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الهندية لنقل قضية تتعلق بتتبع رسائل تطبيق واتساب من المحكمة العليا في مدراس إليها.

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وقال النائب العام كيه.كيه. فينوجوبال، الذي يمثل الحكومة في القضية، إن الخبراء قد اقترحوا أنه من الممكن تتبع منشئ رسالة معينة على واتساب.

وتقول فيسبوك إن رسائل واتساب مشفرة، كما أن فيسبوك لا يمكنها تتبع الرسائل.

وعارض فينوجوبال التماس فيسبوك لنقل القضية إلى المحكمة العليا الهندية، قائلا إن المحكمة العليا في مدراس في مراحلها النهائية للنطق بالحكم في القضية.