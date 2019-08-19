هاما الألمانية تضيف 3 منتجات جديدة لعائلات سماعاتها

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

كشفت شركة هاما "Hama" النقاب عن 3 سماعات رأس لاسلكية جديدة مزودة بميكروفون مدمج ووظيفة التحكم الصوتي.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعات الرأس من فئة In-Ear، والتي تحمل اسمي Voice Neck و Voice Sportتمتاز بتصميم خفيف للغاية وراحة في الاستعمال مع هيكل معدني قوي وأنيق.

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أما الموديل من فئة On-Ear، والذي يحمل الاسم Voice، فإنه يزخر بوسادات ناعمة للحد من الضوضاء الخارجية غير المرغوب فيها.

وأوضحت شركة هاما أنه يتم تأمين سماعة الرأس Voice Neck بواسطة قوس الرقبة، كما أنها قامت بتصميم مشبك الأذن في سماعة الرأس Voice Sport بشكل مريح، لكي تستقر بأمان أثناء الركض، ومن خلال الريموت كنترول المدمج يتم تنشيط الاختيار الصوتي، كما يمكن استقبال المكالمات الهاتفية أو تشغيل الموسيقى، وذلك اعتمادا على موديل الهاتف الذكي.

وأشارت شركة هاما إلى أن سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة تدعم المساعد الصوتي أبل Siri أو جوجل Assistant، وسيتم إطلاقها في الأسواق العالمية مع بداية أيلول/سبتمبر المقبل بسعر يتراوح بين 30 و60 يورو.