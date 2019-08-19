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© AFP 2019 / Mohammed Huwais
وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة"، مشيرا إلى "أن سيارات الإسعاف هرعت بشكل كبير لانتشال الجرحى والقتلى".
وأشار إلى أن "هذا الاستهداف يأتي بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق، حيث كان العدو يحضر للتصعيد باتجاه جبهات نهم وصرواح".
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ "نكال" محلي الصنع، ولم يدل العميد سريع بأي تفاصيل عن الصاروخ الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على عرض عسكري في محافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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