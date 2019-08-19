بالفيديو... لحظة وصول البشير إلى مقر المحاكمة

ورصدت كاميرات وسائل إعلام، وصول عمر البشير إلى مقر المحكمة في الخرطوم، لحضور أولى جلسات محاكمته في عدد من التهم الموجهة إليه.
وتنظر المحكمة في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".
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