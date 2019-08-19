الدفاع التركية: طائراتنا استهدفت مخابئ "حزب العمال الكردستاني" في العراق

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين: "تم تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة قنديل شمالي العراق".

وأضافت وزارة الدفاع أن "المقاتلات التركية استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ تابعة للتنظيم في منطقة قنديل شمالي العراق".

وكانت وسائل إعلام عراقية أعلنت، في وقت سابق صباح اليوم، عن إصابة عدد من الأشخاص في قصف تركي استهدف قرى في السليمانية شمالي العراق.

وكان مصدر بإعلام الجيش التركي، نفى شن الطيران الحربي التركي قصفا على محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقال مسؤول في دائرة الإعلام بالجيش التركي لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن قيادي بالجيش، قوله: "لم ننفذ عمليات في السليمانية، وننشر بيانات بكل العمليات التي ننفذها".

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وأدان العراق، يوم السبت الماضي، ما قاله إنه "قصف جوي تركي أودى بحياة مواطنين في إقليم كردستان شمالي البلاد، مع استمرار استهداف القوات التركية لمواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".

وقال بيان للخارجية العراقية: "يعبر العراق عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوّ التركي بقصف مكثف على منطقة كورته بمحافظة السليمانيّة، مما تسبب بإزهاق أرواح أربعة مواطنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيين الآمنين".

وتابع البيان: "في الوقت الذي نحرص فيه أشدّ الحرص على إقامة علاقات استراتيجيّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أن القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتناقض مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين، وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وحاربته داخل البلاد وفي دول الجوار. ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها تعليقا على العمليات العسكرية شمالي البلاد.