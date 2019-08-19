أكدت شركة أوبو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عزمها الكشف عن جيل جديد من سلسلة هواتف Reno وذلك نهاية الشهر الجاري وتحديداً يوم 28 اغسطس في العاصمة الهندية نيودلهي.
الأمور تسير أسرع مما هو متوقع فبينما كان الجميع يعتقد ان الجيل الجديد من هواتف رينو سيظهر في 2020 فاجئت أوبو الجميع بهذا الاعلان لتؤكد أن لديها ماتقدمه للمستهلكين.
من البوستر التشويقي للحدث يتضح أن الهاتف الرئيسي سيحمل 4 كاميرات خلفية تقدم ميزة التقريب الهجين 20 مرة لأول مرة على ان يظل الشكل الخلفي نفسه دون تغيير مع إضافة كاميرا رابعة طبعاً.
ايضاً وبحسب الاخبار المنتشره فإن أوبو ستكشف عن هاتفين آخرين الاول من الفئة المتوسطة ويعمل بمعالج سناب دراغون 730 مع نفس المواصفات تقريباً ولكن بدون 4 كاميرات.
والهاتف الأخير سيكون من الفئة الدنيا لينافس في فئة الهواتف منخفضة الثمن وسيعمل بمعالج من ميدياتك دون الكشف عن أي معلومات.
على كل حال إذا كنت من المهتمين بسلسلة هواتف أوبو رينو فإن الشركة لديها ماتتحدث عنه يوم 28 اغسطس وبدونا بالطبع سنقوم بتغطية كل جديد عبر اخبارنا اليومية.
See More, See Clear with the #OPPOReno2 and witness its incredible #Quadcam with #20xZoom. Coming first to India on 28.08.2019— OPPO India (@oppomobileindia) August 19, 2019
Know more: https://t.co/k2Q7W98FD9 pic.twitter.com/AREcyQ08ng
التدوينة أوبو ستكشف عن جيل جديد من سلسلة هواتف Reno يوم 28 اغسطس ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.