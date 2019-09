أوبو ستكشف عن جيل جديد من سلسلة هواتف Reno يوم 28 اغسطس

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكدت شركة أوبو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عزمها الكشف عن جيل جديد من سلسلة هواتف Reno وذلك نهاية الشهر الجاري وتحديداً يوم 28 اغسطس في العاصمة الهندية نيودلهي.

الأمور تسير أسرع مما هو متوقع فبينما كان الجميع يعتقد ان الجيل الجديد من هواتف رينو سيظهر في 2020 فاجئت أوبو الجميع بهذا الاعلان لتؤكد أن لديها ماتقدمه للمستهلكين.

من البوستر التشويقي للحدث يتضح أن الهاتف الرئيسي سيحمل 4 كاميرات خلفية تقدم ميزة التقريب الهجين 20 مرة لأول مرة على ان يظل الشكل الخلفي نفسه دون تغيير مع إضافة كاميرا رابعة طبعاً.

ايضاً وبحسب الاخبار المنتشره فإن أوبو ستكشف عن هاتفين آخرين الاول من الفئة المتوسطة ويعمل بمعالج سناب دراغون 730 مع نفس المواصفات تقريباً ولكن بدون 4 كاميرات.

والهاتف الأخير سيكون من الفئة الدنيا لينافس في فئة الهواتف منخفضة الثمن وسيعمل بمعالج من ميدياتك دون الكشف عن أي معلومات.

على كل حال إذا كنت من المهتمين بسلسلة هواتف أوبو رينو فإن الشركة لديها ماتتحدث عنه يوم 28 اغسطس وبدونا بالطبع سنقوم بتغطية كل جديد عبر اخبارنا اليومية.

See More, See Clear with the #OPPOReno2 and witness its incredible #Quadcam with #20xZoom. Coming first to India on 28.08.2019



Know more: https://t.co/k2Q7W98FD9 pic.twitter.com/AREcyQ08ng