شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس تناقش اليوم تمويل الحملات الانتخابية وتزكيات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنيس الجربوعى، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن مجلس الهيئة سيجتمع مساء اليوم، للنظر فى عدة مواضيع منها النظر فى بعض الصفقات العمومية والشراءات.

وأضاف الجربوعى، لـ"آخر خبر أونلاين" التونسية، أن مجلس الهيئة سيحدد فى الاجتماع معايير اختيار أعضاء مكاتب الاقتراع فى الهيئات الفرعية.

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وأشار عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إلى أنه من أهم المواضيع التى سيتم التطرق إليها خلال اللقاء هو وضع اللمسات الأخيرة لدليل تمويل الحملة الانتخابية، إضافة إلى النظر فى موضوع التزكيات.

وأوضح الجربوعى، بخصوص التزكيات أن مجلس الهيئة سينظر فى الشكاوى المتعلقة بالتزكيات الشعبية واتخاذ القرار فى شأنها حفاظا على مبدأ تساوى المترشحين والشفافية إضافة إلى النظر فى شكاوى النواب فى ما يتعلق بالتزكيات البرلمانية باعتبار أن هناك نوابا قالوا إنهم لم يزكوا مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.