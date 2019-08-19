شكرا لقرائتكم خبر عن عمر البشير يحضر محاكمته للمرة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الرئيس السودانى المعزول عمر البشير محاكمته، للمرة الأولى، فى اتهامات تتعلق بحيازة نقد أجنبى وفساد مالى، فى جلسة عقدت صباح اليوم الاثنين، فى "معهد العلوم القضائية والقانونية"، فى ضاحية "أركويت"، شرق الخرطوم.

ووصل البشير إلى مقر محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة، وترجل من سيارة مُعتمة كانت تُقله، مُحاطا بحشد أمنى، إلى داخل المعهد، لتنطلق إجراءات محاكمته.

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وكانت أولى جلسات محاكمة البشير يوم 31 يوليو الماضى تأجلت إلى السبت الماضى، لعدم حضوره من محبسه، ثم أُرجأت مجددا إلى اليوم، بسبب الانشغال بتوقيع اتفاق نقل السلطة بين "المجلس العسكرى" وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس الأول.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور فى منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السودانى.