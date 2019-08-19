شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن القضاء على الفقر بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أمس، أن دولة الإمارات حققت هدف القضاء على الفقر بنسبة 100%، وذلك فى إطار الأداء القوى للدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من جانب الأمم المتحدة.

و بحسب موقع "الإمارات اليوم"، أوضحت الأمانة العامة، فى أول تقرير لها حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة فى الدولة، بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن دولة الإمارات لا تواجه أى تحديات متعلقة بالفقر، خصوصاً فى ظل سهولة الوصول إلى الموارد الطبيعية، وهو ما انعكس فى تحقيق الدولة لهدف القضاء على الفقر بنسبة 100%، مؤكدة أنه لا يوجد أحد فى الإمارات يعيش تحت خط الفقر المحدد بـ1.25 دولار يومياً (4.6 دراهم) من قبل مجموعة البنك الدولى.

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وذكر التقرير، الذى أعدته مؤسسة "أوليفر وايمان" للاستشارات، بالشراكة مع المجلس الاستشارى من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تدعم تنفيذ هدف القضاء على الفقر، لاسيما أنه يعدّ من أهم أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولى، من خلال العمل الإنسانى عبر منظمات الإغاثة المختلفة، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، إذ خصصت خلال الأعوام الماضية نسباً كبيرة من إجمالى المساعدات التى قدمتها الهيئة لمصلحة تحقيق هذا الهدف.

وكشف التقرير، أن دولة الإمارات حققت نسبة عالية جاوزت 93% فى ما يتعلق بالهدف رقم (16) من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بارتفاع مستوى كفاءتها الحكومية.