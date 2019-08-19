ولى العهد السعودى: استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الاتفاق الذى توصلت إليه الأطراف فى السودان بالتاريخى، معتبرا أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة.
تصريح بن سلمان جاء اليوم الاثنين خلال اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادى فى السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادى بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.
وهنأ بن سلمان بالاتفاق التاريخي الذى توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، ومتمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.
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